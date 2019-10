La serie sigue reinventándose después de 21 años – Law & Order: SVU

En 1999 se estrenaba esta serie, spin off de otro clásico policial con la firma de Wolf como fue Law and Order : nos referimos a Law and Order SVU , o como muchos les decimos, La Ley y el Orden: Unidad de Víctimas Especiales .

Law and order SVU se instauró y sigue siendo un gran éxito al día de hoy superando lo que fue la serie madre. Cuando uno se pone a hacer un repaso de la historia de este show se debe recalcar que se metió de lleno en una temática que no todos abordaban, siendo claro con el mensaje a dar más allá de construir buenas historias policiales. Así conocimos la importancia de un personaje como Olivia Benson: la vimos crecer, no solo en edad sino en su carrera y al formar su familia, sino también como figura icónica en el mundo de las series. Y es que el contexto actual es algo que sigue facilitando la existencia del show ya que puede nutrirse de esta época en la que las cosas están cambiando, en la que la violencia sexual comienza a ser visibilizada y en la que las víctimas deciden no callar más.