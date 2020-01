La serie supera la demanda de The Mandalorian – The Witcher

Con la llegada de Disney+ comenzó la verdadera guerra del streaming, al buscar qué plataforma podría desbancar el lugar de Netflix. Y aunque el servicio on demand de la casa de Mickey Mouse se alzó como un fuerte competidor con el estreno de The Mandalorian, su trono duró solo un par de semanas, porque Netflix refrendó su lugar con el estreno de The Witcher.

La adaptación de está historia creada por Andrzej Sapkowski ya superó el número de demanda que logró obtener la primera serie live-action de Star Wars en menos de 15 días de su estreno, a diferencia de los casi dos meses que le tomó a Baby Yoda y compañía convertirse en el número 1.

De acuerdo al reporte realizado por Business Insider, la cifra de 115 millones de espectadores que tenía The Mandalorian, ha quedado abajo de los 127 millones que registra The Witcher. Cabe aclarar que esto es sólo dentro del territorio estadounidense donde las dos series compiten de forma legal.