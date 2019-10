La serie también se transmitirá por BBC One – Dublin Murders

El drama criminal escrito por Sarah Phelps ya tiene su fecha de estreno establecida para la BBC.

La serie es una adaptación de las dos primeras novelas de Tana French en la serie de crimen de Dublin Murder Squad: In The Woods y The Likeness. Su debut será el 14 de octubre a las 21 en BBC One.

El programa realizado por Euston Films, Element Pictures y Veritas Entertainment, está adaptado por Phelps, quien también ha reinventado las historias de Agatha Christie, And Then There Were None y The ABC Murders para la BBC.

Filmado en Belfast y Dublín, el show protagonizado por Killian Scott y Sarah Greene, también se transmitirá por Starz y Starzplay.