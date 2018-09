La serie tendrá una adaptación Turca – This Is Us

¡El éxito de This is Us cruza fronteras!

Twentieth Century Fox Television Distribution anunció que ha licenciado la serie para que su hermana Fox Networks Group en Turquía pueda hacer su propia adaptación local

El remake cubrirá la primera temporada de la serie y se espera que debute en el mes de octubre a través de Fox Turquía.

Además, la compañía planea otorgar la licencia a otros países para que también puedan hacer su propia versión de este drama familiar.

This Is Us se estrenó en NBC en 2016 y ha recibido 19 nominaciones al Emmy, ganando dos estatuillas hasta el momento.

El dramedy, creado por Dan Fogelman, sigue a un grupo de personas bastante particular que, de pronto, ven cómo sus vidas se entrelazan unas con otras de las maneras más curiosas posibles, explorando sus propios conflictos, privaciones y dificultades.