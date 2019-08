La serie tendrá una novela y cómic precuela – Star Trek: Picard

En cuanto a la novela, se titulará The Last Best Hope y se pondrá a la venta en febrero de 2020. La está escribiendo la experta en la franquicia Una McCormack (Star Trek: Deep Space Nine – Enigma Tales) y la historia se conectará directamente con el show, introduciendo a los nuevos personajes que veremos en la serie.

¿Adquirirán estas historias para alistarse al estreno de esta serie, o se quedan con un buen maratón de Star Trek: The Next Generation y las películas Star Trek: Generations en adelante?