El creador de Transparent, Jill Soloway, anunció que está trabajando junto a la actriz transgénero Shakina Nayfack (Difficult People), en un largometraje musical para el final de la serie.

“Esperamos que se sienta como Jesus Christ Superstar mezclado con La La Land mezclado con Flight of the Conchords con algo más, lanzado por judíos”, expresó Soloway a The New York Times.

El musical durará dos horas y servirá como el episodio final de la serie. Aunque aún no se ha filmado, está previsto que llegue a Amazon en otoño de 2019.

La última temporada continuará sin el protagonista Jeffrey Tambor, quien fue oficialmente despedido en febrero, tras una investigación formal sobre múltiples acusaciones de acoso sexual.

La serie gira alrededor de los Pfefferman, una acomodada familia judía de Los Ángeles, que deberá redescubrir su pasado y replantearse su futuro, cuando el padre les confiesa que se siente mujer.