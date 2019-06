La serie volverá a presentarse en la San Diego Comic-Con – Game of Thrones

El nombre de Kit Harington también está en la lista, pero del cual no se tiene nada asegurado debido a que se encuentra internado en una clínica de rehabilitación por problemas que le dejó el final de Game of Thrones aunado a su abuso de alcohol. Deadline reporta que sí podría estar debido a que su tratamiento está por finalizar.

El fenómeno de Game of Thrones aún no llega a su fin, y seguramente nunca lo hará. Y como prueba está el amor que los fans le tienen a la serie, sobre todo a su elenco principal, mismo con el cual convivirán próximamente en la San Diego Comic-Con.

También se reporta que George R.R. Martin, el autor de A Song of Ice and Fire, podría acudir a la reunión. Quienes no parecen estar contemplados en el evento son los showrunners David Benioff y D.B Weiss, ¿será que la respuesta negativa ante la temporada final de la serie esté alejándolos de eventos públicos?

Game of Thrones volverá a Comic-Con después de 2 años de no presentarse y marcará la última vez, al menos por un años más ya que podríamos estar seguros volverán para algún aniversario de la misma serie. Este año se celebra la edición número 50 de la Comic-Con que comenzó en 1970.