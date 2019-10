La serie volverá con cuatro nuevos especiales en HBO Max – Adventure Time

En BMO, la historia sigue al pequeño robot adorable de Adventure Time. Cuando hay una emergencia espacial mortal en los confines más lejanos de la galaxia, él es el único héroe disponible para salvar el día.

Por otro lado, en Obsidian se presenta a Marceline y Princess Bubblegum mientras viajan al imponente y hermoso Reino de Cristal para evitar una catástrofe devastadora.

Los dos especiales restantes, Wizard City y Together Again, se estrenarán en una fecha posterior aún no especificada. En Wizard City, la historia sigue a Peppermint Butler, comenzando desde el principio, como otro estudiante inexperto de la escuela Wizard. Cuando misteriosos eventos en el campus sospechan de Pep y de su pasado, ¿Podrá dominar las artes místicas a tiempo para demostrar su inocencia?

Por último, Together Again reúne a Finn y Jake nuevamente, para redescubrir su vínculo fraternal y embarcarse en la aventura más importante de sus vidas.