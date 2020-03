Así, Maeve termina de nuevo en las oficinas de DELOS, donde primero se reencuentra con Felix y Sylvester, aunque ellos no parecen reconocerla. Finalmente, aparece el supuestamente muerto Lee Sizemore, quien no solo está vivo, sino que ha tenido tiempo de enamorarse de Maeve en el camino. Con Sizemore, Maeve termina en The Forge, intentando irse con su hija, pero es allí donde se da cuenta de que esto también es una recreación de la realidad, realizada por alguien que quiere acceder a todo lo que ella sabe. Pronto, Maeve se rebela y, por fin, ingresa al mundo real, donde conoce a Serac, el gran villano, pareciera ser, quien intenta reclutarla para que se enfrente a Dolores (¿la otra gran villana?). Por supuesto, Maeve intenta liberarse asesinando a Serac, pero este ha tomado todos los recaudos: detiene todas sus funciones motoras (algo que no podían hacer hasta ahora con Maeve) y le promete volver a intentar al día siguiente.

Mientras tanto, Bernard reingresó a Westworld buscando a Maeve, pero en su lugar se encuentra con Stubbs, quien intentó quitarse la “vida” (considerando que es un host), pero ha fallado. Bernard lo recupera y juntos salen a buscarla, solo para darse cuenta de que alguien más se la ha llevado (Serac, claro). Sin embargo, aprovechan la oportunidad para revisar la computadora de DELOS y así descubrir algo de los planes de Dolores. Finalmente, emprenden el retorno al mundo real, decididos a buscar a Liam, la cara de Incite, en quien Dolores mostró un particular interés.