La sexta temporada no fue todo lo que esperábamos, pero nos prepara para el final – Agents of S.H.I.E.L.D.

Tras el épico final de su quinta temporada, Agents of SHIELD tuvo un camino difícil. En la sexta entrega, una de las pocas series de Marvel que sigue en pie (aunque no por mucho, es cierto) tuvo menos episodios para remontar ese “The End” que había planteado el año anterior. La nueva historia se mostró bastante desordenada y tuvo problemas para desarrollarse, pero finalmente logró llevarnos hasta lo que será la última temporada del show y dejarnos muy emocionados.