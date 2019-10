La sexta temporada no perdona y ahora no sabemos cómo esperar hasta Enero – BoJack Horseman

El pasado viernes 25 de octubre volvió a la pantalla chica una de las mejores series originales de Netflix , BoJack Horseman . El show estrenó la primera parte de su sexta temporada, mostrando 8 episodios de los 16 a los que llegará cuando llegue la segunda entrega, el próximo 31 de enero. La expectativa, que ya era muchísima, se fue por las nubes cuando nos enteramos de que esta sexta temporada sería la última. El show, que siempre se caracterizó por su crudeza y que muchos han llamado la Mad Men de Netflix , no defraudó llevándonos por un paseo de emociones difíciles que, para colmo, no augura ningún final feliz.

Por supuesto, cuando todos parecían estar alcanzando cierto nivel de estabilidad, el pasado de BoJack vuelve para arruinar su progreso: su viaje a Nuevo México, la muerte de Sarah Lynn y su agresión a Gina resurgen, para golpear donde más duele. Los próximos 8 episodios serán, sin duda, una nueva caída en desgracia del protagonista, quien parecía, finalmente, estar alcanzando algo de paz. El deseo de un final feliz que alguna vez pudimos tener parece ser cada vez mas lejano.

En esta sexta temporada, que todavía no tuvo un episodio clave como hemos visto en otras (Fish Out of Water, Stupid Piece of Sh*t o Free Churro, por nombrar algunos de entregas anteriores), el guión continuó deslumbrándonos con frases durísimas, portadoras de un realismo que parece imposible en un show donde la mitad de sus personajes son animales antropomorfos. Hay que destacar también, por supuesto, la nueva intro de la serie, que nos anuncia que todos los errores del pasado pueden volver.