La sexta temporada será la última de la serie – Fresh Off the Boat

ABC anunció que el programa terminará con la actual entrega. Fresh off the Boat se retirará del aire en 2020, con sus episodios 14 y 15 sirviendo como el final de la serie.

Fresh Off the Boat, que se estrenó en 2015, fue la primera comedia sobre una familia asiático-estadounidense desde la All-American Girl de Margaret Cho en 1994. Lamentablemente, a causa de su caída en los ratings en las últimas temporadas, la cadena decidió dar por terminado el show.

No obstante, se está desarrollando un spinoff de la serie con una familia india cuya hija va a la escuela con Eddie. El programa tendrá a la escritora y productora de Fresh Off the Boat, Rachna Fruchbom, como guionista.

La renovación de la sexta temporada del programa no fue una buena noticia para la estrella Constance Wu, quien tuiteó que estaba “literalmente llorando” cuando se anunció. Wu luego aclaró que no estaba molesta por la renovación, sino porque esto significaba que debía renunciar a otro proyecto que realmente quería hacer.