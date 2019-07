¡La sexta temporada será la última de la serie! – How To Get Away With Murder

¡Malas noticias se avecinan para nuestra querida Annalise Keating y sus alumnos!

La sexta temporada de How to Get Away With Murder, que debutará el 26 de septiembre, será la última de la serie, así lo anunció el día de hoy ABC.

De acuerdo a la descripción oficial, los nuevos episodios seguirán a los estudiantes de Annalise durante su último semestre en la escuela de derecho. Sin embargo, el engaño, el miedo y la culpa que los unen, serán más letales que nunca.

La temporada pasada terminó con un gran giro: Laurel y su bebé desaparecieron. Aunque también obtuvimos respuestas sobre la verdadera identidad de Gabriel Maddox y quién estaba detrás del asesinato del padre de Nate.

Además, ABC publicó un video promocional con los momentos más impactantes de las previas temporadas y que nos recuerda que el FBI sospecha de todos los crímenes que han cometido.

How to Get Away With Murder está protagonizada por Viola Davis, Billy Brown, Jack Falahee, Aja Naomi King, Matt McGorry, Karla Souza, Charlie Weber, Liza Weil, Conrad Ricamora, Rome Flynn, Amirah Vann y Timothy Hutton.

¡Checa abajo el video!