La showrunner afirma que He-Man no aparecerá en la segunda temporada – She-Ra and the Princesses of Power

Nuestra amada Princesa Guerrera de los ‘80 tuvo su reinicio este año de la mano de Netflix y no podríamos estar más contentos. Con una clara perspectiva de género, She-Ra and the Princesses of Power ha demostrado que este no es un reebot que se queda estancado en el pasado del dibujo animado.

Pero a pesar de que She-Ra es la gran protagonista de esta historia fantástica, muchos fans han estado esperando una presencia que nunca llegó. He-Man, el hermano de Adora, no tuvo lugar en esta primera entrega y según acaba de manifestar su showrunner, tampoco parece estar programado para aparecer en el futuro cercano de la serie.

“Creo que sería un desafío darle vida a He-Man en la actualidad. Incluso más que a She-Ra. Es un personaje muy icónico. Sería muy divertido incorporarlo al mundo de She-Ra, pero no sé cuál sería mi enfoque”, dijo Noelle Stevenson a Inverse cuando le preguntaron por la segunda temporada.

Acerca de otros personajes de Master of the Universe, Stevenson dejó claro que por el momento todo estará enfocado en la estrella de la historia y que desde el equipo han tomado la determinación de añadir los elementos de la mitología original sin recurrir a estas representaciones.

“Es una especie de baile para descubrir cómo incorporar la gran tradición de Masters of the Universe sin necesidad de visitar Eternia o ver aparecer a estos personajes muy, muy icónicos”,expresó la showrunner. “Solo dejo que sea sobre la historia de She-Ra y su desconexión de donde vino, de su familia o de Eternia“.