La showrunner habla de las similitudes con The Haunting of Hill House – Locke & Key

¿Qué tienen en común Locke and Key y The Haunting of Hill House? Bueno, Meredith Averill, showrunner del nuevo programa de Netflix, tiene la respuesta.

En entrevista con Digital Spy, Averill, quien además sirve como productora ejecutiva en la serie de Mike Flanagan, explicó que a pesar de que existen ciertas similitudes entre ambas series de la plataforma roja, como la siniestra casa en la que se desarrolla la historia, cada una tiene su propia esencia.

“Sí, definitivamente hay similitudes, la casa de Locke and Key es un personaje al igual que la de The Haunting of Hill House, y [ambas series] tratan de una familia que está lidiando con su propia culpa y duelo”, señaló Averill. “Pero siento que ahí es donde terminan las similitudes. Son espectáculos muy diferentes en cuanto al tono. Ciertamente espero que la gente reciba gustosamente Locke and Key al igual que lo hicieron con Hill House”.

Basada en el cómic homónimo de Joe Hill y Gabriel Rodríguez, Locke and Key sigue a tres hermanos, quienes después de la trágica muerte de su padre, se mudan a su hogar ancestral, Keyhouse. Esta casa tiene llaves mágicas que les dan una gran variedad de poderes y habilidades. Sin embargo, desconocen que un demonio quiere las llaves y no se detendrá ante nada para robárselas.

¿Ustedes piensan que tienen más cosas en común? Los 10 episodios de Locke and Key ya están disponibles en Netflix.