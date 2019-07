La siguiente aventura del dios (y la diosa) del trueno se filmará en Australia

Todos estamos asombrados por los recientes anuncios de la Phase 4 del MCU en Comic-Con, en especial por la cuarta película de Thor, la cual introducirá a su contraparte femenina recientemente presentada en los cómics: la diosa del trueno (con Natalie Portman).

Ahora, se informa de algo interesante relacionado con la locación para filmar Thor: Love and Thunder.

El comunicado de Marvel Studios dice:

“Siguiendo lo que la recientemente anunciada Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Marvel Studios se complace en anunciar nuestra tercera gran película que será producida en Australia y que sigue con nuestra experiencia altamente positiva con Thor: Ragnarok. Rodar Shang-Chi y Love and Thunder lado a lado hará las cosas sustentables para los equipos de producción locales, brindando oportunidad continua de trabajo para ellos. Estaremos trabajando con instituciones educativas locales creando oportunidades internas y quisiéramos agradecer al ministro de artes federales Paul Fletcher y al ministro de artes de New South Wales Don Harwin por su apoyo invaluable”.