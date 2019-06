El éxito de Chernobyl es innegable, no sólo por la historia que cuenta sino por la forma de hacerlo al plantear que parte del desastre se debió a la incompetencia del gobierno de la Unión Soviética, hecho que por supuesto el gobierno ruso no lo ha tomado de la mejor manera, así lo señala el diario The Moscow Times.

“El hecho de que un canal de televisión estadounidense, no ruso, nos cuente sobre nuestros propios héroes es una vergüenza.”

Esta es una de las declaraciones que aseguran que el Kremlin ve Chernobyl como una caricatura y no la verdad de las cosas. En respuesta a ello, el canal NTV de la televisión rusa ya prepara su propia versión a cargo del cineasta Aleksey Muradov que tendrá una diferencia clara con la co-producción de HBO y Sky Atlantic.

“Una teoría sostiene que los estadounidenses se habían infiltrado en la planta nuclear de Chernobyl y muchos historiadores no niegan que, en el día de la explosión, un agente de los servicios de inteligencia del enemigo estaba presente en la estación.”

Tal como se puede leer en lo declarado por Muradov, la versión rusa se centrará en el papel de la KGB dentro de esta catástrofe dejando de lado la importancia de los científicos, soldados y civiles que formaron parte de la tragedia que retrata la miniserie Chernobyl.

La serie de 5 episodios que se perfila para ser una de las grandes ganadoras de la temporada de premios llegó a su fin el pasado lunes en EE.UU. y en Latinoamérica se podrá ver el último episodio el día de mañana 7 de junio en punto de las 9 pm (MEX) por HBO y HBO Go.