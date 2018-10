Después de la triste noticia de que no habría segunda temporada de The Defenders, al menos no con los mismos protagonistas, el próximo programa del universo de Marvel y Netflix que estrenará temporada, Daredevil, tampoco tendrá un crossover entre estos personajes.

“Quería que fuera independiente, no hice cruces esta temporada. Quería realmente volver a estos personajes centrales y usar el espacio real para centrarme en quiénes son y realmente completarlos antes de que introdujera elementos externos y otros del MCU, al menos del lado de Netflix / Marvel”, comentó el showrunner Erik Oleson.

Anteriormente Finn Jones hizo una aparición especial como Danny Rand, aka Iron Fist, en la segunda temporada de Luke Cage, por lo que los fans esperaban que en las otras series pasara igual algún cruce.

Recordemos que una aparición de Iron Fist en la tercera temporada de Daredevil hubiera tenido sentido porque él vigiló Hell’s Kitchen cuando se creía que Matt Murdock estaba muerto.

La nueva entrega de Daredevil debuta el 19 de octubre por Netflix.