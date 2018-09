La temporada 9 suma dos nuevos personajes del cómic – The Walking Dead

La próxima novena temporada del popular drama zombie de AMC definitivamente estará marcado por el adiós de Rick (Andrew Lincoln) y Maggie (Lauren Cohan), dos de los personajes más longevos y queridos por el público. Pero también seremos testigos de la incorporación de varias figuras relevantes del cómic, como Alpha (Samantha Morton), la líder de Los Susurradores, su hija Lydia (Cassady McClincy) y Beta (Ryan Hurst).

Ahora, una nueva noticia ha revelado que la próxima temporada sumará a otros dos personajes de la novela gráfica: se trata de Tammy Rose y Earl Sutton, el herrero de Hilltop.

Tammy será interpretada por Brett Butler (Grace Under Fire; How to Get Away With Murder). Ella aparece por primera vez en por primera vez en The Walking Dead #135 y es la madre del matón que Carl golpeó. En el cómic, la mujer llega a Hilltop para trabajar codo a codo junto Maggie, siendo asesinada por Los Susurradores poco tiempo después.