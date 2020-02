La temporada de premios en números – The Oscars

El próximo domingo es la 92ª edición de los Premios Oscar, la ceremonia más importante que celebra y premia el talento de la industria cinematográfica. La misma se dará en las instalaciones del Teatro Dolby, ubicado en la ciudad de Los Ángeles. Este galardón que cierra la temporada de premios 2019/2020 viene marcado por todas las entregas previas que han generado una tendencia de cuáles películas y qué personas (actrices, actores, directores, etc.) podrían ganar el tan codiciado premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS por sus siglas en inglés) de EE.UU. Es así que hemos hecho un recuento de los galardones previos que han recibido las principales competidoras para conocer la inclinación. Para este conteo se tomaron en cuenta los premios más relevantes: BAFTA Awards, Golden Globes, Critics’ Choice Awards, SAG Awards, AFI Awards, ALFS Awards (London Film Critics’ Circle), Satellite Awards y los premios de los Sindicatos correspondientes a cada rama de la industria. Además de los premios de los festivales más importantes de cine como son: Cannes (Palma de Oro) y Venecia (León de Oro). A continuación el listado completo.

The Irishman

1 de Mejor Película: AFI Award

AFI Award 1 de Mejor Actor de Reparto: ALFS Award

ALFS Award 1 de Mejor Elenco: Critics Choice Award

Little Women

1 de Mejor Película: AFI Award

AFI Award 1 de Mejor Guion : Critics Choice Award (Adaptado)

: Critics Choice Award (Adaptado) 1 de Mejor Diseño Vestuario: BAFTA Award

Judy

4 de Mejor Actriz: Golden Globe / BAFTA Award / SAG Award / ALFS Award

Jojo Rabbit

2 de Mejor Guion: BAFTA Award (Adaptado) / WGA Award (Adaptado)

1 de Mejor Película: AFI Award

AFI Award 1 de Mejor Edición: Eddie

Eddie 1 de Mejor Diseño de Vestuario: CDG Award

CDG Award 1 de Mejor Sonido : Golden Reel Award (Edición)

Ford v. Ferrari

3 de Mejor Sonido: Cinema Audio Society (Mezcla) / Motion Picture Sound Editors (Edición) / Satellite Award

Cinema Audio Society (Mezcla) / Motion Picture Sound Editors (Edición) / Satellite Award 2 de Mejor Edición: BAFTA Award / Satellite Award

BAFTA Award / Satellite Award 1 de Mejor Película: Satellite Award

Satellite Award 1 de Mejor Director: Satellite Award

Satellite Award 1 de Mejor Actor: Satellite Award

Parasite

3 de Mejor Película Extranjera: Golden Globe / BAFTA Award / Critics Choice Award

Golden Globe / BAFTA Award / Critics Choice Award 2 de Mejor Película: Cannes Film Festival / ALFS Award

Cannes Film Festival / ALFS Award 2 de Mejor Director: Critics Choice Award / ALFS Award

Critics Choice Award / ALFS Award 2 de Mejor Guion: BAFTA Award / WGA Award

BAFTA Award / WGA Award 1 de Mejor Elenco: SAG Award

Once Upon a Time in Hollywood

4 de Mejor Película: Golden Globe (Comedia) / AFI Award / Critics Choice Award / Satellite Award

Golden Globe (Comedia) / AFI Award / Critics Choice Award / Satellite Award 3 de Mejor Actor de Reparto: Golden Globe / BAFTA Award / SAG Award

Golden Globe / BAFTA Award / SAG Award 2 de Mejor Guion: Golden Globe / Critics Choice Award

Golden Globe / Critics Choice Award 2 de Mejor Diseño de Producción: Critics Choice Award / ALFS Award

Marriage Story

6 de Mejor Actriz de Reparto: Golden Globe / BAFTA Award / SAG Award / Critics Choice Award / ALFS Award / Satellite Award

Golden Globe / BAFTA Award / SAG Award / Critics Choice Award / ALFS Award / Satellite Award 3 de Mejor Guion: Gotham Award / ALFS Award / Satellite Award

Gotham Award / ALFS Award / Satellite Award 2 de Mejor Película: AFI Award / Gotham Award

AFI Award / Gotham Award 1 de Mejor Actor: Gotham Award

Joker

5 de Mejor Actor: Golden Globe / BAFTA Award / SAG Award / Critics Choice Award / ALFS Award

Golden Globe / BAFTA Award / SAG Award / Critics Choice Award / ALFS Award 5 de Mejor Banda Sonora: Golden Globe / BAFTA Award / Critics Choice Award / Satellite Award / Venice Film Festival

Golden Globe / BAFTA Award / Critics Choice Award / Satellite Award / Venice Film Festival 2 de Mejor Película: AFI Award / Venice Film Festival

AFI Award / Venice Film Festival 1 de Mejor Elenco: BAFTA Award

BAFTA Award 1 de Mejor Guion Adaptado: Satellite Award

1917

5 de Mejor Película: Golden Globe / BAFTA Award / AFI Awards / ALFS Award PGA Award (Productores)

Golden Globe / BAFTA Award / AFI Awards / ALFS Award PGA Award (Productores) 5 de Mejor Director: Golden Globe / BAFTA Awards / Critics Choice Award / DGA Award / ALFS Award

Golden Globe / BAFTA Awards / Critics Choice Award / DGA Award / ALFS Award 4 de Mejor Cinematografía: BAFTA Award / ASC Award / Critics Choice Award / Satellite Award

BAFTA Award / ASC Award / Critics Choice Award / Satellite Award 1 de Mejor Diseño de Producción: BAFTA Award

BAFTA Award 1 de Mejor Sonido: BAFTA Award

BAFTA Award 1 de Mejores Efectos Visuales: BAFTA Award

BAFTA Award 1 de Mejor Edición: Critics Choice Award

Critics Choice Award 1 de Mejor Edición de Sonido: Golden Reel Award