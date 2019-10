La temporada final golpea desde el primer minuto – Mr. Robot

Volvió Mr. Robot. La serie de Sam Esmail que tiene a Rami Malek, último ganador del Oscar a Mejor Actor, como protagonista, está de vuelta con la que será su cuarta y última temporada.

Mr. Robot no es una serie sencilla. No solo por su intrincada historia, sino porque muchas veces las atmósferas que crea Sam Esmail en la pantalla chica son asfixiantes y, en general, cuesta mucho salir de ellas. El primer episodio de la cuarta temporada no fue la excepción y todavía estamos intentando encontrar las palabras para hablar de él, antes de tener que enfrentarnos al segundo.