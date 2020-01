La temporada final llega a AXN – Mentes Criminales

La revelación de amor que hubo en el final de la temporada 14 se resolverá para bien o para mal durante el series finale, pero no sin antes pasar por el drama de este triángulo amoroso protagonizado por Reid, JJ y por supuesto Will, el esposo de ella. Los fans tendrán que elegir una postura y esperar un final feliz para este equipo que se convirtió en familia, no sólo entre ellos sino para los millones de televidentes que los siguieron durante 15 años.

Criminal Minds estrena el próximo lunes 13 de Enero de este 2020 con un episodio nuevo todos los lunes a las 10PM por AXN México y Latinoamérica.