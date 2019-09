La temporada final revelará la conexión entre Annalise y dos de sus alumnos – How To Get Away With Murder

Por años hemos visto que Annalise y sus alumnos se han salido con la suya, guardando todos los secretos que los unen, pero que también los destruyen. Pero ahora que la temporada final de How To Get Away With Murder se acerca, todo será revelado.

De acuerdo al actor Jack Falahee, la temporada final responderá a una pregunta que nos ha estado dando vueltas por la cabeza: ¿Cuál es la conexión entre Annalise y dos de sus alumnos, Michaela y Connor?

Anteriormente descubrimos que cada uno de los cinco alumnos de Keating estaba ligada a ella de una manera u otra y, en la pasada temporada, Michaela parece haber descubierto la razón. “A principios de la temporada, quedará más claro por qué Annalise eligió a Michaela”, confesó Falahee a EW.

Este suceso pondrá a prueba la relación de todos los personajes, sobre todo de Annalise con Connor, quien parece ser el último alumno que aún no sabe su conexión con ella. “Definitivamente es algo que comienza a volverlo un poco loco, y verás las consecuencias de todo eso”, explicó Falahee.

¿Será que la relación de la abogada con Connor sea la gota que derrame el vaso?

La sexta y última temporada de How To Get Away With Murder estrenará el 26 de septiembre por ABC.