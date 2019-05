La temporada que no fue y un series finale que no conforma – Into the Badlands

En los episodios finales, Pilgrim comenzó a repartir el don entre sus seguidores, apoyado por M. K., quien pasó de ser uno de los personajes más queridos a uno de los más odiados, mientras que Sunny unió fuerzas con The Widow, Nathaniel Moon, Tilda, Gaius, Bajie (por supuesto) y su reencontrada hermana y los Black Lotus. El objetivo: detener a Pilgrim en su idea de arrasar con las Badlands para fundar esa nueva Azra, que solo traería más sangre.

La historia demuestra que a veces hace falta un enemigo común para hacer aliados impensados, y eso fue Pilgrim; su violencia y su despotismo lo convirtieron en el blanco para todos, consiguiendo que aquellos que no podían perdonarse dejaran sus diferencias de lado para pelear codo a codo. Y la pelea valió la pena: como nos tenía acostumbrados Into The Badlands, todo fue espectacular. El episodio, titulado Seven Strikes as One, mostró la fuerza de estos siete guerreros (Sunny, su hermana, Bajie, The Widow, Gaius, Tilda y Nathaniel), que arrasaron como un único vendaval los planes de Pilgrim. Peleaban por el futuro, un futuro sin el don corrompiéndolo todo, unas Badlands donde el hijo de Sunny y el de The Widow y Gaius pudieran crecer sin miedo.