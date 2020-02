La tenaz heroína regresa a Netflix… ¡pero en forma de videojuego!

Leyeron bien. Quienes recuerden esta franquicia desde hace 35 años saben que no se trataba de una serie animada, sino de una serie de videojuegos educativos inicialmente lanzados por la hoy extinta Brøderbund Software en plataformas como Commodore 64, Aple II y MS-DOS.

La fama de la franquicia saltó de los interactivos a concursos de televisión y una serie animada en los años 90, para llegar a la serie de Netflix que todo mundo conoce actualmente, estrenada el 18 de enero de 2019 y que contará con una segunda temporada.

Pero en lo que eso sucede, Netflix anunció Carmen Sandiego: To Steal or Not To Steal, un episodio especial interactivo –como los que existen de El Gato con Botas, Minecraft y Black Mirror: Bandersnatch– que llegará a suscriptores el próximo 10 de marzo.

Este es el trailer oficial: