La teoría del momento: Arya mataría a Cersei siendo la verdadera heroína de Westeros – Game of Thrones

¿Todavía te estás recuperando del último episodio de Game of Thrones? ¡Nosotros también! Pero eso no significa que descansemos, al contrario, como buenos fans seguimos repasando cada segundo de The Long Night, obsesionados, intentando descubrir qué viene a continuación.

Por supuesto, la gran heroína de la noche fue Arya Stark. La hermana más joven de la familia del Norte salvó absolutamente a todo el mundo cuando, con total sigilo y destreza, asesinó al Night King.