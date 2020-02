La teoría del momento: el símbolo del traje del Hombre Murciélago sería el arma que mató a sus padres

En una historia presentada en Detective Comics # 1000 titulada Manufacture For Use , Batman recupera el arma utilizada por Joe Chill , quien asesinó a sus padres fuera del teatro. Alfred expresa disgusto por el objeto, diciéndole a Bruce que agregar el arma a su vitrina de trofeos es sombrío. Bruce responde que tiene otros planes para ello, ya que siempre que entra en combate sus adversarios intentan apuñalarlo en el pecho. Acto seguido, Bruce derrite el arma y la vuelve a formar como una placa de metal que se encuentra debajo del símbolo del murciélago en su pecho como protección en lugar de causar daño.

Esta no es la única vez que DC Comics ha rememorado el arma de Joe Chill. También se ve en el arco de la historia de Batman: Year Two, cuando Batman se enfrenta al Reaper. Abrumado por las armas de este enemigo, Batman pierde la fe en las opciones no letales y se hace del objeto que mató a sus padres. Luego se ve obligado a trabajar con Chill para derrotar al Reaper y planea darle su propia medicina, perpetuando la venganza mayor por la muerte de sus padres. Sin embargo, el Reaper mata a Chill, y Batman sella el arma en las paredes del edificio de la Fundación Wayne. Dado que se dice que The Batman tendrá lugar en el segundo año de Bruce como vigilante nocturno, puede terminar tomando prestados elementos de esta historia.