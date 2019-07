La teoría del momento en el mundo arácnido: ¿Mysterio es Spider-Man?

En uno de los trailers Nick Fury dice: “ Beck ( Gylenhaal ) es de La Tierra , pero no esta. El chasquido hizo un agujero en nuestra dimensión”. En otras palabras, después de todo lo que pasó en Avengers: Endgame , Marvel apuesta por el concepto del multiverso en esta película. De acuerdo con la historia que Mysterio está proporcionando, una de las consecuencias del chasquido de Tony es que se abrió un agujero en la realidad y desde entonces ha permitido que personas de universos alternos se filtren por allí.

A momentos del estreno mundial de Spider-Man: Far From Home debemos afirmar vehementemente que este Spidey del director Jon Watts se ha caracterizado por hacer múltiples referencias a otras películas del arácnido: el famoso beso al revés, sujetar un vehículo de transporte público para salvar a sus pasajeros, e incluso en uno de los tráiler vimos el póster de Crusher Hogan . En esta línea, Marvel decidió contratar a Jake Gyllenhaal para hacer de Mysterio , otro guiño ya que el actor estuvo muy cerca de conseguir el papel de Peter Parker en la trilogía de Sam Raimi . Originalmente, él era un favorito para la primera película antes de ser derrotado por Toby Maguire y luego fue la primera opción para reemplazar a Maguire en Spider-Man 2 , hasta que Toby decidió regresar.

Obviamente, existe la posibilidad que Mysterio esté mintiendo, ya que es un famoso embustero e ilusionista. Pero que Nick Fury crea en su historia es lo que nos hace mirarlo de otra forma. Además, después de todo que vimos en Infinity War y Endgame, no sería nada ilógico que los viajes en el tiempo y los juegos con la realidad hayan causado una ruptura espacio-tiempo. El hecho de que el líder de Marvel, Kevin Feige, haya hablado acerca de traer al multiverso al MCU desde hace años también influye. En fin, existe una gran posibilidad de que esto sea cierto.

Pero eso no quiere decir que Mysterio sea completamente honesto. Porque, ¿y si, en realidad es solo un Hombre Araña de un universo alternativo? Hay grandes chances de que Far From Home juegue con esto, teniendo a Quentin Beck como un Spider-Man de un universo diferente que, de alguna manera, perdió sus poderes cuando llegó a nuestro universo. Por lo tanto, desde que ocurrió el chasquido de Thanos, él pasó todos esos años construyendo el traje de Mysterio para ser un nuevo superhéroe, pero de repente el Spidey original regresó y él lo culpa por la pérdida de sus poderes, por lo cual pretende ser su amigo y nuevo mentor para deshacerse de él.

