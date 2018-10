La teoría del momento: ¿Maggie se va al Commonwealth para regresar luego? – The Walking Dead

Como Maggie todavía está en los cómics, no es difícil cómo la serie de AMC puede escribir a Cohan y mantenerla disponible para el futuro. Pero, cuidado, porque en el Universo TWD hay tantos lugares para ir como no hay muchas maneras de viajar allí. Sin embargo, los fundamentos de la salida de Maggie pueden haberse establecido desde el segundo episodio de la temporada 9 para adelante…

La temporada 9 se está desarrollando con grandes cambios, todos en relación a lo que sucederá con sus actores. Aún conmocionado por la dramática muerte de Carl Grimes la temporada pasada, el espectáculo está destinado a perder a otros dos protagonistas más en Rick Grimes de Andrew Lincoln y Maggie de Lauren Cohan . Al citar el deseo de pasar más tiempo con su familia como motivación, la decisión de Lincoln de dejar The Walking Dead parece ser permanente, aunque se habla de que su personaje se mantenga vivo por si acaso Lincoln desee regrese para algún que otro episodio. Cohan , por otro lado, está saliendo para tomar un descanso del personaje que ha interpretado desde 2011 y explorar otras oportunidades de carrera. Tanto la actriz como la showrunner de The Walking Dead han declarado su deseo de que Maggie regrese a la serie en algún momento en el futuro y, para este fin, Cohan también confirmó que Maggie no será asesinada.

Vamos a comentar bastante de los cómics, así que ¡ALERTA!

Después del arco de La Guerra de los Susurradores, en los cómics de The Walking Dead la siguiente historia principal se refiere a una comunidad llamada The Commonwealth. Dirigido por una mujer, Pamela, este asentamiento es más grande que cualquier otro visto anteriormente en la franquicia y puede ofrecer todo tipo de tiendas, instalaciones y entretenimiento, así como la protección de una fuerza militar dedicada y bien armada. Alexandria y sus aliados eventualmente forjan una relación con este nuevo grupo enorme, pero, como uno podría esperar, no todo es lo que parece dentro de esta comunidad idílica.

Aunque The Commonwealth aún no ha aparecido oficialmente en la serie de televisión, muchos sospechan que el personaje de Georgie introducido brevemente la temporada pasada es un sustituto de Pamela y representa el primer vistazo de la nombrada comunidad en el programa. Aparte de las vagas similitudes en apariencia y personalidad, Georgie es una persona erudita que parece provenir de una comunidad bien provista, sobre todo con alimentos de sobra. Ella está interesada en reconstruir la civilización y está buscando aliados para trabajar hacia esta meta, lo que la lleva a forjar una alianza con Maggie y su espacio, Hilltop. Si bien la conexión de Georgie con The Commonwealth aún no se ha confirmado en la pantalla, las similitudes son simplemente demasiado abundantes para ignorarlas.