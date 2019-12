La teoría que altera a todo Westeros: Robin Arryn sería hijo de Littlefinger – Game of Thrones

Un fantasma recorre Westeros … Una teoría, mejor dicho. Lord Petyr Baelish , también conocido como Littlefinger , fue EL maestro manipulador de Game of Thrones durante casi todas las temporadas (en la séptima lo vimos muy apagado, pero bueno…). Era un espía experto y a menudo manipulaba a quienes lo rodeaban para su propio beneficio personal. Esa manipulación lo llevó a ser también muy hábil para ocultar grandes secretos, y hay uno que es tremendo: se especula que también es el procreador varón de Robin Arryn .

Recordemos. La relación de Littlefinger con la Casa Arryn le permitió acercarse un paso más a su objetivo de obtener el Trono de Hierro . A una edad temprana, Littlefinger terminó en Riverrun , el hogar de la Casa Tully . Mientras estaba allí, se hizo amigo de Catelyn y Lysa . Estaba enamorado de Catelyn pero ella no correspondía esos mismos sentimientos. Lysa , sin embargo, se obsesionó con Littlefinger , aunque finalmente se casó con Jon Arryn , el gobernante del Valle .

No es ningún secreto que Lysa protege a Robin en los libros y en la serie de televisión hasta su muerte. Por supuesto, si Robin es el hijo de Littlefinger, habría tenido sentido si Lysa compartiera esa información crucial, pero tal vez estaba planeando hacerlo antes de su asesinato. Littlefinger sigue vivo en las novelas de Martin, por lo que tal vez la teoría se confirmará en The Winds of Winter…