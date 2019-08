La tercera entrega de la serie se siente más como un spin-off que como una continuación – 13 Reasons Why

1 . La chica nueva

2 . Tyler Down

3 . Bryce Walker

Lo que logra 13 Reasons Why a través de su figura es reflejar que en el mundo este tipo de monstruos no son únicos o aislados, sino que son construidos por una sociedad enferma.

3 . Todos culpables

5 . Clay sufriendo, siempre

6 . Hands Off (HO)

Jessica y una cruzada contra los deportes masculinos intentando visualizar la cultura de la violación: además de convertirse en Presidenta del Consejo Estudiantil lidera el grupo de activismo feminista llamado Hands Off Our Bodies . En este, diversas jóvenes sobrevivientes de ataques sexuales dentro de la escuela se unen para dar un mensaje: acabar con la cultura de la violación, aquella que beneficia a los agresores más que a las víctimas. Este grupo será el disparador de lo que sucede en el partido (lo comentaremos más adelante).

7 . El partido

8 . Más allá y más acá de Bryce

9 . Montgomery de la Cruz

10 . La verdad

11 . Spin off

Como ya dijimos, esta tercera temporada se volvió un policial, algo así como How To Get Away With Murder pero adolescente. Sí, se habla de temas complejos, pero la producción parece haber decidido no querer volver a tener escándalos por escenas arriesgadas. Tendremos referencias a Hannah, pero son pocas; esta temporada se siente más como un spin-off.

Sin terminar con un gran cliffhanger, pareciera que la aparición del cargamento de armas de Tyler será retomado en la próxima temporada, pero tampoco podemos suponer mucho más. Algo queda claro: Hannah Baker quedó atrás.