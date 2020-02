La tercera película podría tener un título inspirado en Seinfeld

A medida que se inicia la preproducción de la próxima entrega del Spider-Man de Tom Holland, se van revelando nuevos detalles.

Según los rumores, Spidey se inspirará en una de las mejores comedias de todos los tiempos. Un informe de producción apunta a que la próxima película de Marvel Cinematic Universe comenzará a producirse bajo el título provisional “Serenity Now”.

La frase es conocida por ser exclamada por uno de los personajes principales del show, George Costanza. Se introdujo en la comedia como un mantra (ineficaz) para preservar la calma y la salud mental. Esta no es la primera vez que Seinfeld se ha utilizado para un trabajo de Spider-Man, ya que el título provisional de Homecoming fue “Summer of George”, mientras que el título provisional de Far From Home fue “Fall of George”.

La tercera película de Spider-Man se espera que tenga a Jon Watts como director y tiene una fecha de lanzamiento fijada para el 16 de julio de 2021.