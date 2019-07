La tercera temporada consiguió más suscriptores para Netflix – Stranger Things

A casi una semana del estreno de la tercera temporada de Stranger Things, la misma sigue rompiendo récords de vista y de interés por parte del público. Como se los informamos hace dos días, la serie logró que más de 40 millones de cuentas la comenzaran a ver dentro de los primeros 4 días.

Pero esta cifra no es lo único que ha sorprendido a muchos. La verdadera sorpresa ha sido develada por la empresa Cowen & Co., misma que se encargó de hacer un estudio entre los consumidores de la serie estrella de Netflix y encontró que la misma atrajo a un 5% de nuevos suscriptores, y mejor aún, a un 13% de viejos suscriptores que no habían renovado su servicio y el cual volvieron a adquirir para ver que acontecía en la vida de Eleven, Max, Dustin, Mike, Lucas y Will.

Los resultados surgieron de una pequeña muestra de 2500 usuarios consumidores de televisión que fueron cuestionados y que con base a lo contestado se pudo llegar a las cifras reportadas por la firma de Wall Street. Sumando a este reporte, Parrot Analytics devela que la demanda de la tercera entrega de Stranger Things fue 3.2 veces mayor a lo demandado por Game of Thrones y ocho veces mayor comparado con Black Mirror, la siguiente serie más popular del servicio.

El interés por la nueva temporada creció con el lanzamiento del trailer final. Cabe aclarar que estas cifras son un análisis del público dentro de EE.UU., por lo cual la tendencia a nivel global podría cambiar drásticamente.