La tercera temporada demuestra que este coming of age es SUBLIME – Anne With an E

“Las mujeres importan por lo que son, no en relación a un hombre. Merecemos el derecho a la autonomía corporal y a ser tratadas con respecto y dignidad. Decir ‘detente’ y que nos escuchen, en lugar de forzarnos y decir que un hombre sabe sobre nuestros derechos y deseos… Los hombres no completan a las mujeres, ellas nacen completas”, escribe Anne ( Amybeth Mcnulty ), la protagonista de Anne With An E , en el periódico escolar, luego de que una de sus compañeras fuera acosada sexualmente por su pretendiente y nadie, ni siquiera los padres de la víctima, hicieran nada. Así es Anne . Una joven pelirroja y huérfana, adelantada a su tiempo, que se enfrenta a las injusticias y da la cara por quien sea que necesite de su ayuda.

Por otro lado, esta temporada es quizás la más feminista y también la más entrañable de todas, en parte, por el excelente desarrollo de sus personajes y subtramas. No solo se muestra que Anne ha crecido como persona, sino que todos los que la rodean, desde sus padres adoptivos hasta su vecina, han cambiado gracias a su influencia. Anne With An E no solo es una serie del género coming of age que se atreve a exponer estas problemáticas sociales y dramatizarlas con un guión bien pensado, sino que sus “enseñanzas” se ponen en práctica detrás de escenas: no se trata de vender su argumento por vender y quedar bien con la audiencia, detrás de la producción hay muchas mujeres trabajando, desde la propia creadora del programa y showrunner, Moira Walley-Beckett, hasta directoras y escritoras de los distintos episodios (de ahí que los diálogos se sientan reales, cercanos y no rebuscados).

Por dichos motivos, la serie vale mucho por su contenido y su mensaje, el cual está insertado en un espectáculo de “época” que no podría ser más actual y más necesario que nunca tras el surgimiento de movimientos como el #MeToo o “Un violador en tu camino”.