¡Malas noticias para los fans de Westworld!

La serie de Jonathan Nolan y Lisa Joy está programada para regresar con una nueva temporada en la primera mitad de 2020, pero parece que habrá menos tiempo para recorrer sus parques y conocer a sus anfitriones.

De acuerdo a The Wrap, la tercera temporada de Westworld contará solamente con ocho episodios, dos menos a comparación de las dos temporadas anteriores, que consistían de 10. Sin embargo, aún no sabemos si por esta reducción, los episodios tendrán más tiempo de duración, como sucedió con la última temporada de Game Of Thrones.

La tercera temporada de la serie entrará a un territorio completamente nuevo ahora que Dolores salió del parque y entró al mundo real. “Dolores finalmente consiguió lo que quería, así que queríamos ver cómo interactúa con el mundo y cuál es su plan”, dijo Lisa Joy en una reciente entrevista.

Previamente el presidente de programación de HBO, Casey Bloys, adelantó que la serie podría tener hasta cinco temporadas.