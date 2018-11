La trilogía de Stephen King no necesita una tercera temporada – Mr. Mercedes

Esta segunda parte de Mr. Mercedes significa un gran cambio en el género de la serie. Si bien seguimos dentro del policial, se ve mezclado con elementos sobrenaturales que, para aquellos que no conocían la historia desde su versión literaria, son sorprendentes. La trama general de la temporada se desarrolla alrededor de las sospechas de Bill acerca de que el estado vegetativo de Brady es fingido y que el letal asesino está simplemente esperando el momento adecuado para volver a las andadas. Por supuesto, nada es tan sencillo y cosas extrañas comienzan a suceder antes de que nos demos cuenta.

La segunda temporada parece saltearse la segunda novela de la trilogía, llamada Finders Keepers (sí, como la agencia de detectives de Bill y Holly ), e ir directamente hacia End of Watch , en la que Bill vuelve a obsesionarse con Brady Hartsfield , luego de que este quedara en estado vegetativo tras el violento desenlace que pudimos ver en la primera temporada.

Cuando Brady despierta y huye, la trama comienza a deshacerse. En pocos episodios quieren hacernos dudar acerca de la malicia del asesino que todos conocimos, planteando que, quizás, esa droga experimental, logró darle una conciencia. No funciona para nadie: nosotros sabemos que Brady es un manipulador, Bill también y todo termina en un proceso judicial bastante aburrido que nos saca de la dinámica de persecución que se daba entre estos dos antagonistas.

Entre otras carencias de esta temporada, está sin duda no haberle dado el suficiente lugar a personajes queridos: Ida, Jerome y Holly quedan bastante relegados como meros interlocutores de Bill. No corren riesgos, no son fundamentales para el desarrollo de la historia, y eso se siente.

Sin embargo, el final termina siendo sorpresivo porque queda en manos de otro personaje que no imaginábamos tan relevante: Lou. Hay que destacar el trabajo de Breeda Wool, que es capaz de hacernos sentir el estrés post- traumático de Lou, que teme que no puede vivir mientras Brady siga respirando.