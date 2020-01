La verdad de la supuesta improvisación de Heath Ledger en la explosión del hospital

Oh, internet, esa fuente de saber y de delirio. Sí, hay que aceptarlo: en The Dark Knight (2008), el hoy fallecido Heath Ledger hizo un gran trabajo, improvisaciones mediante, pero todo ha sido exagerado gracias a un mito que corrió por internet como reguero de pólvora. En los años transcurridos desde el lanzamiento de The Dark Knight y la devastadora pérdida de Ledger, su trabajo como Joker se ha destacado una y otra vez por parte de fans y de la crítica especializada. Gracias a las líneas fácilmente citables, su risa maníaca y una variedad de momentos inspiradores de memes, el Joker de Ledger ha seguido siendo el más amado por parte de una gran parte del fandom hasta el día de hoy. Sin embargo, ese amor a un personaje tan errático y tan maravilloso se ha manifestado en el discurso online de manera monstruosa, casi titánica, totalmente eclipsada, y ha convertido lo que era una secuencia planificada en un ejemplo de las habilidades de improvisación de Ledger. O sea, una mentira.

La escena en cuestión es la famosa explosión del hospital en The Dark Knight. Al director Christopher Nolan se le permitió explotar un edificio real para esta escena, lo que significaba que tenía una sola oportunidad para hacerlo de manera correcta. La escena muestra al Joker saliendo del hospital mientras algunas bombas explotan y nunca se detienen hasta que se sube al autobús para irse. Sin embargo, el Joker está momentáneamente confundido cuando no se dispara cada carga, solo para sobresaltarse cuando se producen las grandes explosiones finales.

Durante años, ese momento se ha atribuido a las habilidades de improvisación de Ledger, sabiendo que necesitaba permanecer en el personaje hasta que se completara la escena. La inquietud se creía que era una decisión del momento y la sorpresa del Joker una totalmente genuina de Ledger. Pero, este no es el caso y es parte de un mito generalizado sobre la escena: en realidad la pausa fue planeada por Nolan como un medio para hacer la escena prácticamente y mantener a salvo a Ledger. Nolan lo confirmó en Gotham Uncovered: Creation of a Scene, documental que fue parte del lanzamiento The Dark Knight para las ediciones hogareñas. Esto es lo que dijo:

[El supervisor de efectos especiales Chris Corbould] pudo llegar a esa situación en la que Heath podría estar saliendo del edificio. Chris resolvió dar un pequeño golpe [al control remoto] cuando el primer grupo de explosiones se detiene como si algo hubiera salido mal, y el Joker solo se toma un segundo para mirar a su alrededor sorprendido como la audiencia está sorprendida, luego llega la gran demolición y salta directamente al autobús escolar. De esa manera, él pudo llegar a un escenario práctico en el que podríamos tomar un actor principal, sacarlo de un edificio que está a punto de ser destruido y, literalmente, dejarlo caer al suelo. — Christopher Nolan

La idea que reza que Ledger logró salvar una escena rota es una gran historia o una trivia sobre The Dark Knight, definitivamente no es cierta: la escena no solo se ejecutó exactamente como Nolan y su equipo querían, sino que también se produjo después de una extensa práctica. Una secuencia de este tamaño y precisión no podría hacerse bien o de forma segura sin ensayos. De esta manera, todos en el set estaban en la misma página.

Si bien es posible que Ledger agregue algo de su propio estilo a la escena, la idea de que la pausa y la explosión demorada en The Dark Knight no fue planeada no podría estar más lejos de la realidad. Ojo, esto no le quita nada a la gran actuación de Ledger como Joker: es solo otro ejemplo de cómo la información errónea se puede propagar rápidamente en internet y un recordatorio amistoso para no creer cada trivialidad que lees.