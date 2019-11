Repetimos: era común que las celebridades aparecieran en Friends, especialmente caras conocidas de los años 90. Y, es que siempre fue un éxito. Recordemos: Brad Pitt, Julia Roberts y Robin Williams fueron solo un puñado de figuras populares que aparecieron en la serie. La aparición de Willis, sin embargo, involucró una historia divertida. Después de su arco en Friends, se supo que el cameo de Willis se acreditó a una apuesta en la que perdió. Al perder la apuesta, Bruce tuvo que unirse a la serie por un breve período, pero ¿cómo fue esa apuesta? ¿A qué se debió? ¿Contra quién la perdió?

Willis apareció en la serie la primavera de 2000, unos meses después de que su entonces nueva película, The Whole Nine Yards, llegara a los cines. The Whole Nine Yards, una comedia de humor negro, de culto hoy día, también fue protagonizada por Matthew Perry, quien interpretó a nuestro amado Chandler Bing en Friends.

Mientras trabajaban en la la cinta, Perry le apostó a Willis que estaría en la cima de la taquilla cuando se estrenara. Bruce no tenía grandes esperanzas en el rendimiento de la película, por lo que aceptó la apuesta y la perdió. ¿Resultado? The Whole Nine Yards ocupó el lugar número 1 en la recaudación de cines de los Estados Unidos de Norteamérica durante varias semanas. Como parte de perder la apuesta, Willis se vio obligado a interpretar el papel de Paul Stevens en la serie.