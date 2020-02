La verdadera razón por la que Joker no estará en la película

A pesar de ser mencionado, el icónico villano no aparece en la historia y Cathy Yan, la directora de Birds of Prey, explica su decisión.

“La película comienza con la ruptura y luego se trata de Harley, solo queríamos trabajar con eso. Lo mencionamos solo para demostrar que existió y que hubo una ruptura, pero el el foco de la película definitivamente no está en el Joker “, dijo en declaraciones a Heroic Hollywood.

Anteriormente, Margot Robbie también ha señalado que ella quería ver a Harley sin el Joker: “Realmente quería ver a Harley como la líder de una banda femenina. Hay un gran hueco en el mercado, siento que nadie está haciendo eso y me parecía raro”.

Con Harley como protagonista principal y Ewan McGregor como el villano, Birds of Prey tendrá su estreno para todo el mundo la próxima semana, mientras tanto, pueden leer las primeras reacciones que son bastante positivas.