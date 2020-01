La versión Director’s Cut no cambia sustancialmente la trama de la película comercial, pero…

El pasado 8 de noviembre de 2019 llegó a la cartelera nacional Doctor Sleep (Doctor Sueño), secuela directa de The Shining (El Resplandor), cinta de Stanley Kubrick, basada en la novela escrita por el maestro del terror Stephen King. El director Mike Flanagan (The Haunting of Hill House), fue el encargado de tomar la batuta en esta producción protagonizada por Ewan McGregor, Rebecca Ferguson y Kyliegh Curran.

Luego de haber acumulado críticas favorables por parte de la prensa especializada, llegó para sorpresa del mismo director, y a través de Cinépolis Klic para el deleite de todos los amantes del cine de género mexicanos y de Stephen King, la versión del director o más comúnmente llamada Director’s Cut. Y se menciona sorpresa porque el propio Mike agradece la oportunidad que Warner Bros. le da para liberar esta edición.