Lady Gaga… ¿haciendo pareja con Bradley Cooper?

No cabe duda, el amor puede trascender los confines de la galaxia y hasta entre dimensiones. Bueno… tal vez estamos exagerando, pero si son fans de A Star is Born, seguramente se emocionarán como nosotros.

Un curioso rumor proveniente de Hollywood Life afirma que Lady Gaga podría integrarse al elenco de Guardians of the Galaxy Vol. 3, pero no en el papel de una extraña extraterrestre (o bueno, sí…), sino para dar voz al interés amoroso de Rocket Racoon.