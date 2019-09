Lady Gaga podría protagonizar el reboot de Little Shop of Horrors

La artista está muy cerca de sumarse al nuevo proyecto de Warner Brothers.

Según Us Weekly, la actriz de A Star Is Born está muy interesada en seguir actuando y recientemente recibió la propuesta para sumarse a esta producción. Aunque aún están conversando, el papel de Gaga sería el de Audrey, que trabaja en una tienda de flores con Seymour, un tipo que descubre una planta que se alimenta de carne y sangre humana.

Little Shop of Horrors comenzó como una película de 1960 antes de convertirse en un musical de Broadway en 1982. Más tarde se convirtió en una película musical en 1986 protagonizada por Rick Moranis y Steve Martin.

El interés de la cantante en la actuación no debería ser una sorpresa, ya que ha sido abierta sobre su pasión por el oficio: “Me encanta actuar. Me encantó actuar en American Horror Story como la condesa de Ryan Murphy , y me encantó estar en A Star is Born con Bradley Cooper. Fue una experiencia tremenda y quiero seguir haciendo más. He tenido directores fantásticos”, dijo en los Critics Choice Awards.