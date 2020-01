Lambert Wilson podría regresar a la secuela

El desarrollo de la secuela Matrix sigue y cada vez hay noticias más interesantes en torno a su elenco.

El sitio francés Allocine informó que el actor Lambert Wilson podría regresar para interpretar a Merovingio (El Francés) en The Matrix 4.

Vimos a este peculiar personaje en The Matrix Reloaded y The Matrix Revolutions (donde aparece muy brevemente) en 2003. The Merovingian era un importante personaje en aquellas secuelas, uno de los más antiguos en La Matrix y esposo de Persephone (Monica Bellucci), quien lo traicionó para ayudar a La Resistencia, liberando a The Keymaker.

El sitio afirma que Wilson está en negociaciones, aunque debido a su agenda podría haber conflicto con los días de filmación de The Matrix 4, por lo que todavía no hada concreto.

¿Qué tan importante será el papel de El Francés en esta secuela? ¿Seguirá deseando desesperadamente los ojos del Oráculo (y con qué propósito)? ¿Significa que también veremos a la bella Perséfone de vuelta?

Se acerca el inicio de filmación de The Matrix 4 con Lana Wachowski como director. Su estreno será el 21 de mayo de 2021.