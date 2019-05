Lanzan petición para que los showrunners de Game of Thrones no desarrollen la nueva trilogía

A una semana del final de Game of Thrones, la polémica sigue en torno a lo sucedido y por supuesto que afecta directamente a los showrunners David Benioff y D.B. Weiss, quienes ya tienen un nuevo proyecto en puerta: una nueva trilogía de Star Wars.

Desafortunadamente para ellos, muchos fans no los quieren a cargo y han iniciado diversas peticiones a través de la plataforma de Change.org para pedirle a Disney y Lucasfilm desistir de su decisión de dejarlos al frente de la saga intergaláctica creada por George Lucas.

La petición “Keep Game of Thrones writers away from Star Wars!” lanzada hace 2 semanas a nombre de un usuario que se hace llamar George R.R. Martin –curiosamente– ha rebasado las 17,000 firmas –hasta el momento de redactar esta noticia– y pide 25,000 firmas en total para llegara su meta. Aquí puedes firmar la petición si así lo deseas.