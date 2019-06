Las 10 mejores miniseries de los últimos 10 años

Sabemos que la vida rutinaria no siempre permite algún hueco para disfrutar de los fascinantes universos narrativos que nos ofrece permanentemente la pantalla chica. Es por ello que para muchos espectadores el formato de las miniseries se ha convertido en su preferido a la hora de sumergirse en nuevas y emocionantes historias breves que tienen mucho para contar. En los últimos tiempos, ha sido tal el impacto de las series limitadas en el público que algunas de ellas decidieron ir más lejos y continuar sus historias. La exitosa y galardonada Big Little Lies de HBO, que en estos momentos se encuentra cursando su segunda parte, es un buen ejemplo de ello, así como también el suceso inglés Bodyguard, que para alegría de la comunidad seriéfila regresará muy pronto con una nueva temporada. A continuación, enumeramos las miniseries más destacadas de los últimos 10 años.

10 . Mildred Pierce

Ambientada en la época de la Gran Depresión en la ciudad de Los Ángeles, la historia sigue a Mildred (Kate Winslet), una ama de casa que acaba de divorciarse de su marido y busca salir adelante con sus dos hijas mientras se inserta dificultosamente en el mercado laboral. La serie de 5 capítulos estrenada en 2011 por HBO logró cautivar al público gracias a una soberbia puesta en escena, la dirección del reconocido cineasta Todd Haynes (Far from Heaven) y, por sobre todas las cosas, la desgarradora interpretación de Wislet como una mujer dispuesta a lo imposible con tal de no dejar que sus hijas mueran de hambre.

Mildred Pierce estuvo protagonizada también por la actriz Evan Rachel Wood como la versión adulta de Veda, la consentida y ambiciosa hija de Mildred que se convierte en su peor enemiga. Sin duda, un dúo femenino capaz de traspasar la pantalla.

9 . The Night Of

La exitosa miniserie de 8 episodios que debutó en la pantalla de HBO en 2016 se ganó los aplausos de toda la crítica al alzarse como un relato de crimen hipnótico y adictivo, con una atmósfera de cine noir, personajes complejos con notable desarrollo y una fuerte crítica al sistema judicial. Basada en el drama británico Criminal Justice, la historia comienza cuando Nasir Khan (Riz Ahmed), un joven estudiante paquistaní residente de Estados Unidos, despierta y encuentra a una desconocida con la que salió la anoche anterior apuñalada en su cama. Aunque el protagonista intenta huir, es arrestado a las pocas horas y acusado de asesinato. Nasir debe confiar en los consejos de su desaliñado abogado de oficio, Jack Stone (interpretado por John Turturro), un hombre apesadumbrado y excéntrico, que padece un preocupante eczema que lo margina de sus colegas y se vuelve casi un tema central de la trama.

La versión de Steven Zaillian (La Lista de Schindler) y Richard Price (The Wire) genera un nivel de misterio desconcertante, que a diferencia de cualquier serie de crímenes convencional se rehúsa a otorgar pistas al espectador, desplegando numerosos detalles, interesantes subtramas y una investigación policial que revela los engranajes de una maquinaria sumida en la corrupción.

8 . Godless

Godless es un western moderno y electrizante que incluso maravilló a aquellos espectadores más reticentes al género. Estrenada en 2017 por la plataforma de Netflix, esta miniserie de 7 episodios sigue a Roy Goode (Jack O’Connell), quien le ha robado el botín a su antiguo jefe, el ladrón y asesino Frank Griffin (Jeff Daniels). En busca de refugio, Roy termina escondiéndose en La Belle, Nuevo México, un pueblo minero gobernado por viudas de armas por tomar.

La creación de Scott Frank, que contó con el cineasta Steven Soderbergh como productor ejecutivo, ofrece una soberbia fotografía y bellos paisajes salvajes que se ven aún más resplandecientes gracias a las interpretaciones de un elenco de lujo, como es el caso de Daniels y la actriz Merritt Wever, quien interpreta a la sanguinaria viuda del ex alcalde de La Belle.

7 . Feud: Bette and Joan

El prolífico productor Ryan Murphy (American Horror Story; American Crime Story) llevó a la pantalla chica en 2016 la rivalidad histórica de las legendarias actrices de la edad dorada del cine, Joan Crawford y Bette Davis, a través de esta serie que recreó el detrás de escena de la icónica ¿Qué pasó con Baby Jane?, la película de 1962 que logró unir a ambas divas.

Feud contó con las majestuosas personificaciones de otras dos grandes estrellas como son Jessica Lange y Susan Sarandon en esta historia que sirvió como denuncia ante las múltiples formas de manipulación y discriminación que sufrieron tanto Crawford como Davis de parte de aquellos empresarios de Hollywood que se vieron beneficiados con la disputa de las actrices.

6 . Patrick Melrose

Protagonizada por el talentoso Benedict Cumberbatch, esta miniserie británica estrenada en 2018 por Showtime narra el día a día de Patrick Melrose, un drogadicto proveniente de una familia acomodada de Inglaterra cuyos traumas de la infancia originados por el vínculo con sus padres (interpretados por Jennifer Jason Leigh y Hugo Weaving) lo han llevado a transitar una adultez tormentosa. La ficción es una comedia oscura basada en los célebres libros de Edward St Aubyn sobre su propia experiencia de vida y contó con el gran trabajo del guionista y novelista David Nicholls como encargado del traspaso de los mismos a la pantalla chica.

Patrick Melrose no solo logró cautivar por la excelente performance de Cumberbatch, sino que su guion empapado de humor mordaz presenta brillantes diálogos que dejan a la vista las miserias de la alta sociedad que se esconden bajo la alfombra. La dirección a cargo de Edward Berger (Deutschland 83) demuestra un tratamiento estético notable en cada uno de los 5 capítulos, los cuales transcurren en décadas diferentes de la vida de Melrose. Una serie sombría, con una belleza visual sorprendente y una actuación al límite que nos lleva frenéticamente por todas las emociones posibles.

5 . Wild Wild Country

La miniserie documental de Netflix sobre la increíble llegada del gurú espiritual Osho y su comuna New Age desde la India a un pueblo de vaqueros ancianos conservadores de Estados Unidos, sin duda constituyó un trabajo de producción inigualable. Dirigido por los hermanos Maclain y Chapman Way, este controvertido documental de 6 partes presenta un atractivo material de archivo, que contiene registros de los medios de comunicación de la época como así también de los propios miembros de aquella particular secta que a principios de los ‘80 casi termina por desatar una guerra civil. Las fotos y filmaciones de esta “revolución naranja” se entremezclan con animaciones, entrevistas e historias en primera persona de personajes de peso que tuvieron un importante rol en la organización política y social de la comuna, tales como Ma Anand Sheela, vocera y mano derecha del líder religioso que pronto alcanzó los altos mandos de poder y se convirtió en figura central, tanto para los millones de seguidores como para la prensa y la Justicia.

Wild Wild Country es un fascinante documental dirigido con una belleza hipnótica, que invita a la reflexión acerca de temas como el choque cultural, los valores de la sociedad estadounidenses, la noción del extranjero como enemigo y el trasfondo económico y político detrás de estos movimientos fundamentalistas que exigen una devoción incondicional por sus líderes, situación que puede llevar a las peores tragedias humanas.

4 . Hijos del Tercer Reich

Estrenado en 2013, esta drama alemán de 3 partes sigue la vida de cinco jóvenes amigos berlineses que en pleno comienzo de la Segunda Guerra Mundial deben separarse para seguir cada uno con sus proyectos, con la promesa de volverse a reunir una vez acabado el conflicto bélico. Wilhelm y su hermano menor Friedhelm se alistan para servir en el ejército en el Frente Oriental, mientras que Charlotte también decide cooperar como enfermera en un hospital del Frente. Por otro lado, Víctor que es judío y trabaja como sastre decide escapar a América con la ayuda de su novia, Greta, una aspirante a cantante que se ve obligada a forjar un lazo con un soldado nazi con la única esperanza de proteger a su pareja.

Los Hijos del Tercer Reich (Generation War) del director Philipp Kadelbach constituye una historia conmovedora sobre la amistad y la familia, que muestra el día a día de la Guerra desde otra mirada, la de un grupo de veintiañeros optimistas, cegados por la propaganda patriótica, que terminan perdiendo su inocencia para siempre cuando se enfrentan cara a cara con la cruda realidad.

3 . Sharp Objetcs

Otro de los grandes sucesos de HBO en materia de miniseries vino de la mano de la productora Marti Noxon (Buffy the Vampire Slayer) y el director Jean-Marc Vallée (Big Little Lies), quienes llevaron adelante la adaptación de Sharp Objects, la impactante y sombría novela de Gillian Flynn (Gone Girl). Protagonizada por una de las actrices más aclamadas de las últimas décadas, nos referimos a la excelente Amy Adams, este thriller dramático presenta a Camille Preaker, una periodista con depresión y problemas de adicción al alcohol que debe regresar a su pueblo natal, en Missouri, para cubrir la noticia de una serie de misteriosas desapariciones de adolescentes. Una vez allí, los recuerdos de la sufrida crianza de Camille en manos de su manipuladora madre Adora (Patricia Clarkson) vuelven a cobrar vida.

Sharp Objects es una miniserie que se destaca como pocas gracias a la belleza surrealista desplegada por Vallée, que se entremezcla con soltura con la realidad de la misma forma que la tormentosa historia familiar de Camille y los eventos sangrientos que azotan a este pueblo rural tan utópico como salvaje que es Wind Garp. Una ficción perturbadora, con una delicada selección musical y personajes atrapantes que envuelven de misterio al espectador y lo llevan a querer seguir la historia hasta el final.

2 . American Crime Story: The People v. O. J. Simpson

Si hay algo que a Ryan Murphy le faltaba abordar era una ficción de crímenes sobre uno de los casos judiciales más resonantes de los que la sociedad norteamericana haya tenido memoria. El denominado “juicio del siglo” que llevó al astro del fútbol americano O.J. Simpson, al banquillo de los acusados por el asesinato de su ex esposa Nicole Brown, fue dramatizado en esta exitosa historia titulada American Crime Story: The People v. O. J. Simpson.

Ganadora de múltiples premios televisivos, incluido el Premio Emmy a Mejor Miniserie en 2016, esta ficción sorprendió al público y a la crítica gracias a una detallista recreación de los hechos y personajes que tuvieron lugar en la vida real. Entre las actuaciones más destacadas se puede nombrar a la actriz Sarah Paulson, quien tuvo el trabajo de interpretar a una fiscal audaz y dispuesta a todo por llegar a la verdad como Marcia Clark, una víctima del machismo de la época. El fantástico elenco contó también con actores de primer nivel como Sterling K. Brown, John Travolta, David Schwimmer y Cuba Gooding Jr. en el rol del controvertido Simpson.

1 . Chernobyl

Considerada como la mejor ficción televisiva de la historia, esta reciente gran producción de HBO logró despertar nuevamente el interés y la sorpresa del público ante una de las mayores tragedias del siglo XX. Hablamos del desastre nuclear de Chernobyl ocurrido en 1986 en la entonces República Soviética de Ucrania, un evento sin igual que es retratado con crudeza y minuciosamente a través de los cinco capítulos que componen este nuevo fenómeno de la pequeña pantalla.

Más allá de los espectaculares recreaciones de los escenarios, el rigor histórico y las sobresalientes actuaciones de un elenco de primera linea comandado por Jared Harris, Stellan Skarsgård y Emily Watson, el mayor aporte de Chernobyl radica en su abordaje del entramado político de la época y la manera en que el gobierno de Gorbachov intentó tapar el nivel de peligrosidad que significó el accidente nuclear y las verdaderas causas que llevaron a ello. La coacción sufrida por la comunidad científica y la representación de los obreros que dieron la vida ante un desastre totalmente evitable, ha generado grandes polémicas. Sin duda, Chernobyl es una obra maestra moderna de la que seguramente seguiremos hablando por mucho tiempo más.