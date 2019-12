Las 10 mejores películas coming of age de la década

Se define como “coming of age” a aquellas producciones que muestran el crecimiento de sus personajes, moral y piscológicamente. La década llega a su fin y muchos de nosotros crecimos de la mano de películas con personajes que nos identificaban porque, en muchos casos, estaban atravesando el mismo crecimiento que nosotros. A continuación, te mostramos, sin ningún orden de preferencia, 10 que nos han encantado a lo largo de estos 10 años.

1 . The Hunger Games

La historia de Katniss Everdeen, basada en los libros de Suzanne Collins, es uno de los tantos ejemplos de sagas que han salido en esta década que muestran un mundo distópico en el cual los jóvenes son la clave para lograr un futuro mejor.

2 . The Perks of Being Wallflower

Este film del 2012 realmente nos ha tocado el corazón. Con Logan Lerman, Ezra Miller y la inigualable Emma Watson cuenta una historia conmovedora y bellísima que, además, tiene como canción principal un clásico como Heroes, de David Bowie.

3 . Love, Simon

Esta película del 2018, dirigida por Greg Berlanti, está basada en la novela Simon vs. Homo Sapiens de Becky Albertalli. Protagonizada por Nick Robinson, cuenta la historia de un joven que se ve forzado a salir del clóset cuando unos correos privados salen a la luz en su escuela. Una historia LGBTQ+ que nos gusta mucho.

4 . Eight Grade

Esta película del 2018 está protagonizada por Elsie Fisher, a quien actualmente podemos ver en Castle Rock, una vlogger que da consejos sobre cómo vivir, pero que,mientras cursa el octavo grado y a poco de graduarse para empezar la secundaria, deberá luchar contra su propia ansiedad social.

5 . Scott Pilgrim vs. The World

Este film del 2010 está dirigido por Edgar Wright y se basa en las novelas gráficas de Bryan Lee O’Malley. Cuenta la historia de un joven músico que encuentra a la chica de sus sueños, pero para conquistarla debe enfrentarse a sus malvados ex novios.

6 . Sing Street

Esta película irlandesa dirigida por John Carney está situada en los años 80, en Dublín, donde un joven recién ingresado en la educación pública intenta conquistar a una chica convirtiéndola en la protagonista de los vídeos de su banda.

7 . Lady Bird

Si no has visto este film del 2017, te instamos a que corras a hacerlo. Dirigido por Greta Gerwig (sí, la actual directora de Little Women), cuenta la historia de Lady Bird, una chica con una sensibilidad muy particular, encarnada por la inigualable Saoirse Ronan.

8 . Boyhood

Si hay una película que habla del crecimiento, es esta. Filmada a lo largo de más de una década, está dirigida por el gran Richard Linklater y sigue la vida de Mason desde sus 6 años hasta más de una década después.

9 . Moonrise Kingdom

Ubicada en 1965, esta película de Wes Anderson no solo tiene la belleza visual característica de este director, sino que cuenta la enternecedora historia de Sam y Suzy, dos jóvenes de doce años que deciden huir juntos.

10 . Moonlight

Ganadora de un Oscar, Moonlight es una película que también nos muestra a un mismo personaje a lo largo de varios años, desde su niñez hasta su adultez. Es la primera película de temática LGBTQ+ con un cast enteramente negro.