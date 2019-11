Las 10 mejores películas según nuestros usuarios

1 . Back To The Future: 4.64

2 . The Dark Knight: 4.55

Esta película del 2008 continúa siendo el fantasma inalcanzable cada vez que alguien se propone adaptar un cómic a la pantalla grande. La segunda de la trilogía de Batman creada por Christopher Nolan es amada por fanáticos de los cómics y por los que no lo son y, además, tiene el emblemático Joker de Heath Ledger . Indudablemente tenía que estar en este podio.

3 . Gladiator: 4.54

4 . The Dark Knight Rises: 4.53

La tercera de la trilogía de Nolan de The Dark Knight no fue tan apreciada por las críticas, pero los fans podemos más. En esta oportunidad, el villano que se enfrenta al Caballero Oscuro es Bane , y está interpretado por Tom Hardy . El cierre de una trilogía perfecta.

5 . Avengers: Infinity War: 4.52

¿Quién no salió completamente compungido después de ver Infinity War ? Es el principio del fin de una fase del MCU que llevó más de una década. Con Infinity War nos dimos cuenta de que TODO podía pasar. Preparen los pañuelos si aún no la han visto (y si la han visto también, porque yo siempre vuelvo a llorar).

6 . The Godfather: 4.45

Sin The Godfather, probablemente no tendríamos series como The Sopranos o, incluso, Peaky Blinders. Estrenada por primera vez en 1972, esta película de Francis Ford Coppola es un clásico innegable de la historia del cine que cuenta la historia de los Corleone, sus negocios, sus peleas y sus pujas de poder. Con Marlon Brando, Al Pacino y Andy García, ¿qué puede salir mal?