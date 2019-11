Las 10 mejores series según nuestros usuarios

1 . Breaking Bad: 4.68

Ya un clásico de nuestra época y por eso su primer puesto es prácticamente indiscutible. Si todavía no la has visto, este es el momento para empezar. La historia va sobre Walter White, un profesor de química que lucha para mantenerse a flote y a quien un diagnóstico de cáncer de pulmón termina impulsándolo para convertirse en el peligroso Heisenberg, un cocinero de metanfetaminas. Walter se mete en este oscuro mundo con la ayuda de su ex alumno Jesse Pinkman, y pronto lo que comenzó como una salida para ayudar económicamente a su familia cuando él ya no esté más, termina convirtiéndose en uno de los mejores dramas que han pasado por la pantalla chica.

¿Te gustó Breaking Bad? Netflix estrenó hace muy poco El Camino, un film que sigue la historia de Jesse Pinkman tras el final de la serie.