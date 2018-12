Las 10 series más infravaloradas de 2018

Ya nos quedan muy pocos días para que termine un año que nos regaló una infinidad de nuevas historias, temporadas alucinantes y personajes que nos tocaron el corazón. Con el motivo de destacar a quienes quizás no fueron lo suficientemente reconocidos, armamos esta lista de 10 series que nos sorprendieron y que, por una razón u otra, no fueron consideradas como las más exitosas del 2018.

Una de las reglas que usé para armar esta lista es considerar shows televisivos que se estrenaron en este año y no incluir temporadas de programas que se lanzaron este año, pero que comenzaron años antes. Por ejemplo, Gotham, Sense8, Preacher y demás, no serán incluidas puesto que no debutaron oficialmente en 2018.

La otra es que consideraremos “infravaloradas” a series que no lograron convertirse en mainstream, por decirlo de alguna forma. Cuando uno piensa en las series que más éxito tuvieron recurrimos a: La Casa de Papel, Daredevil, Vis a Vis, Luis Miguel, Maniac, Westworld, House of Cards, Black Mirror, pero no a las de esta lista. Para que, de alguna manera, tengan referencia de lo buenos que son los shows que nombramos incluí los puntajes que la audiencia y los críticos le dieron a cada uno de ellos en dos páginas muy reconocidas como Rotten Tomatoes y IMDb.

Ahora sí, aquí están, estas son, las más infravaloradas del año: