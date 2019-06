Las 11 mejores biopics musicales que todo buen melómano debería ver

1 . Control (2007)

2 . The Runaways (2010)

La historia de la primera banda de rock integrada por mujeres también supo lucirse en la gran pantalla con The Runaways , la opera prima de Floria Sigismondi que contó con las actrices Kristen Stewart y Dakota Fanning en el papel de Joan Jett y Cherie Currie , respectivamente.

3 . Amadeus (1984)

4 . The Doors (1991)

Dirigida por Oliver Stone , el filme se dedica a mostrar los distintos acontecimientos que marcaron la carrera de Jim Morrison (interpretado por Val Kilmer ), el legendario y provocador vocalista de The Doors .

5 . I’m Not There (2007)

6 . 8 Mile (2002)

7 . La Vie en Rose (2007)

8 . Tina (1993)

El drama de Brian Gibson cuenta el camino de éxito de Tina Turner en la escena musical y su lucha contra el machismo de la industria. Angela Bassett interpreta a la incansable estrella mientras que Laurence Fishburne da vida al músico y ex marido Ike Turner , con quien Tina inició su carrera como parte de un dúo de soul.

9 . Coal Miner’s Daughter (1980)

10 . Walk The Line (2005)

Protagonizada por Joaquín Phoenix y Reese Witherspoon , esta película se centra en la vida del cantante Johnny Cash y su pareja June Carter , desde los comienzos de Cash en la granja en su padre hasta su famoso concierto en 1958 en la prisión de Folsom . El filme no solo muestra el camino de esta estrella que supo compartir escenarios con los músicos más importantes del rock, sino que también es un relato acerca de las adicciones, la superación y el compañerismo.

11 . Great Balls of Fire! (1989)

Great Balls of Fire! se zambulle en las locuras de Jerry Lee Lewis, el hombre del rock & roll, a través de la biografía escrita por su ex esposa, Myra Gale Brown. La historia sigue al indisciplinado pianista y cantante apodado The Killer y sus múltiples conflictos con el alcohol, la prensa y la opinión pública, quien lo acusaba de perverso por llevar adelante una relación con su prima.

El drama cuenta con el protagónico de Dennis Quaid como Lewis y Winona Ryder en el rol de la esposa.